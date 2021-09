Équipe de France : mais où est donc passé Antoine Griezmann ?

La suite après cette publicité

Avec 39 buts en 97 sélections, Antoine Griezmann a bien gagné son statut de leader de l'équipe de France. Joueur le plus utilisé par Didier Deschamps depuis sept ans (seulement 4 matches manqués), le natif de Mâcon n'a pas manqué un match des Bleus depuis un amical remporté contre l'Angleterre (3-2) le 13 juin 2017. Clef dans le système de Didier Deschamps, il a acquis le rôle de leader technique lors de l'Euro 2016 où il aura porté les Bleus (6 buts inscrits) jusqu'à la finale perdue contre le Portugal (1-0 après prolongations). Deux ans plus tard, il survole la Coupe du monde 2018 avec 4 buts et 3 passes décisives et se mue comme l'un des hommes forts du sacre en Russie. Pourtant depuis trois ans, la donne a changé. Si sur l'aspect purement comptable, Antoine Griezmann reste au niveau avec 15 buts et 12 passes décisives en 36 matches depuis la Coupe du monde (6 buts et 1 passe décisive en 10 matches, dans le jeu c'est plus compliqué). Pourtant dans l'expression collective, c'est bien plus compliqué.

Le trio avec Karim Benzema et Kylian Mbappé prend du temps à se mettre en place et cela s'est fait ressentir lors de l'Euro 2020. Si cela n'est pas inquiétant, Didier Deschamps commençait à perdre patience après le nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine. S'il a noté les bonnes choses réalisées par le trio, il mettait la pression sur ses hommes fort en évoquant la concurrence : «il y a eu de bonnes choses. Ça peut être toujours perfectible. Il y a eu des enchaînements, des actions individuelles aussi. Les adversaires font en sorte de réduire les espaces et les intervalles. (…) La marge de progression est importante au regard de la qualité individuelle. Et j'en ai aussi sur le banc.» S'il est encore dur d'imaginer une perte de statut pour Antoine Griezmann, on note néanmoins une participation dans le jeu de plus en plus faible au cours des derniers mois là où Kylian Mbappé a pris en importance. Hier soir contre l'Ukraine, c'était tout naturellement qu'on attendait Antoine Griezmann puisque ni Kylian Mbappé (forfait), ni Karim Benzema (sur le banc) n'ont débuté le match. Attendu comme le leader de l'équipe, le joueur de l'Atlético de Madrid n'a pas brillé de la meilleure des façons.

Un apport offensif insuffisant

Si l'on doit juger la prestation d'Antoine Griezmann contre l'Ukraine, celle-ci se compose en deux parties, l'aspect défensif où il a été brillant et l'aspect offensif où il a été peu en vue. Le souci c'est qu'on parle d'un attaquant et qu'il est jugé surtout son travail offensif. C'est vrai, il a effectué le plus grand nombre de tacles (6), dispose du deuxième plus grand nombre de duels gagnés (7) et du deuxième plus grand nombre de ballons récupérés au milieu du terrain (3). Néanmoins, il n'a réussi que 11 passes dans le dernier tiers ukrainien (c'est moins qu'Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Lucas Digne et Paul Pogba) et mis à part deux tentatives (27e et 63e) ainsi qu'un bon ballon délivré à Kurt Zouma (67e), c'était un peu léger pour ce qu'on attend du leader de l'équipe de France.

Gratifié d'un 4 par la Rédaction FM, il n'a pas su emmener les Bleus avec lui. Manquant une bonne occasion de réaffirmer son statut de leader de l'équipe de France qui semble se déliter avec le temps, Antoine Griezmann devra absolument se reprendre face à la Finlande ce mardi et afficher une vraie consistance sur le plan offensif. Après un échec au FC Barcelone et un retour par la petite porte à l'Atlético de Madrid, une nouvelle mauvaise performance en équipe de France confirmerait la perte de vitesse de celui qui a terminé 3e du Ballon d'Or en 2016 et 2018. Plus que jamais, la situation devient urgente pour Antoine Griezmann.