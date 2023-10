Brésil, PSG : Marquinhos a encore flanché…

La suite après cette publicité

Marquinhos ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Hier soir, alors que le Brésil affrontait l’Uruguay à Montevideo, la Seleção s’est inclinée 2 buts à 0. Une première depuis le 1er juillet 2001. Un résultat qui a également permis à la Celeste de chiper la deuxième place aux Auriverdes (3es) au classement des éliminatoires sud-américaines du Mondial 2026. Une soirée à oublier, même si la grave blessure au genou de Neymar tient toujours les Brésiliens en haleine. Mais hier, il n’y a pas que la star d’Al-Hilal qui a vécu un cauchemar.

Une nouvelle contre-performance dans un match phare

Titulaire en défense centrale, aux côtés de Gabriel, Marquinhos est impliqué sur les deux buts uruguayens. Battu par Araújo, passeur décisif pour Darwin Núñez (41e), le Parisien de 29 ans a également été roulé dans la farine par le joueur de Liverpool, passeur décisif pour De la Cruz (71e). Interrogé à l’issue du match, le capitaine du PSG n’a pas cherché à se dérober. « Nous sommes conscients que nous avons été très mauvais lors de ces deux matches. Les résultats le montrent. Nous savons que nous allons nous faire battre souvent, c’est l’équipe nationale brésilienne. C’est une question de concentration et la meilleure chose à faire est de réagir. Parler entre nous pour nous améliorer. Nous devons être forts, savoir où nous allons. Pour les jeunes joueurs, il s’agit de digérer les critiques et de continuer à travailler. »

Sans surprise, les médias brésiliens ne lui ont fait aucun cadeau. Sur Globoesporte, Marquinhos a été noté 4/10 par les journalistes et 2/10 par le public. « Le défenseur le plus expérimenté de l’équipe a livré une prestation très décevante. Il a tenté peu de passes en profondeur quand les Brésiliens multipliaient les passes face au demi-pressing uruguayen, il a commis des erreurs techniques inhabituelles et il a commis une erreur sur le premier but. Il a permis à Maxi Araújo de se retourner et d’avancer à toute vitesse pour servir Darwin Núñez », a écrit le média. Cinq jours auparavant, Marquinhos s’était montré quelconque lors du match nul concédé à domicile face au Venezuela (1-1). Le Parisien n’a pas commis de graves erreurs, mais il a clairement tout fait pour éviter de prendre des risques, avant de se montrer impuissant sur le but égalisateur adverse en fin de match.

Une confiance ébranlée

Et là encore, sa prise de parole n’avait pas été des plus convaincantes. « Le terrain est un problème interne dont nous devons discuter et que nous devons essayer d’améliorer afin de nous aider de plus en plus. Qu’on le veuille ou non, l’état du terrain a favorisé le Venezuela bien plus que nous. Mais c’est l’un des facteurs, il ne faut pas tout mettre sur le dos de ce facteur. Nous sommes conscients que nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous avons eu la possession du ballon, nous nous sommes créé quelques occasions, mais l’efficacité est également très importante dans un match comme celui-ci, à un niveau élevé. »

À l’heure où il va retrouver le PSG pour préparer le match contre Strasbourg et surtout le choc de Ligue des Champions face à l’AC Milan, Marquinhos ne s’est pas rassuré en sélection. De quoi relancer le débat sur le début de saison contrasté du Brésilien. Confirmé en tant que capitaine du PSG en début d’exercice, l’international auriverde avait eu besoin de deux sessions de votes pour être sûr de conserver le brassard. Un statut qui avait ensuite été remis en question dès le premier match de la saison en Ligue 1, lorsque Luis Enrique l’a fait débuter sur le banc de touche contre Lorient (0-0). Enfin, à l’occasion du premier test de la saison face à Newcastle (1-4), Marquinhos avait sombré, générant de nouveaux doutes sur ses capacités de leader. Capitaine chahuté, le numéro 5 des Rouge et Bleu saura-t-il redresser la barre ?