Betis : Nabil Fekir va tout changer !

En février dernier, Nabil Fekir, Manuel Pellegrini, les fans du Betis et les amateurs de Liga de façon générale ont reçu une bien mauvaise nouvelle… Une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche, suivie d’une opération, qui privait l’écurie andalouse de l’un de ses tous meilleurs éléments et la Liga de l’un de ses joueurs frissons. Il faut dire que depuis son arrivée en terres sévillanes en 2019, le joueur formé à l’OL a noué un lien spécial avec le club et ses supporters. Il a été accueilli les bras ouverts par les Sévillans, qui l’ont couvé et lui ont porté une affection à laquelle très peu de joueurs ont eu droit. Et il leur a bien rendu, réalisant de belles saisons.

Fekir a, pour le plus grand bonheur des Beticos, signé son retour le 4 novembre dernier, étant d’ailleurs reçu par une énorme ovation du Benito Villamarin. Quelques minutes de jeu, puis, un nouveau petit quart d’heure sur la pelouse quelques jours plus tard contre l’Aris Limassol en Europa League. Pas de quoi nous permettre de voir du grand Fekir encore, mais son retour tombe à pic. Sans être dans une mauvaise dynamique non plus, le Betis traverse des moments un peu compliqués. Les résultats sont loin d’être mauvais - l’équipe de Manuel Pellegrini est septième - mais affiche quelques difficultés dans le secteur offensif. L’absence de Fekir pèse, tout comme le départ de Canales, l’autre joueur extrêmement talentueux avec ce profil plutôt playmaker qui composait un sacré duo avec le Français.

Un retour qui va faire plaisir

Isco est certes arrivé, et cartonne à tel point que toute l’Espagne le veut en sélection et qu’il est considéré par certains comme le meilleur joueur national, mais le vide laissé par les deux hommes cités ci-dessus est logiquement impossible à combler en solo. D’autant plus que cette saison, le Betis aligne une équipe qui joue un peu plus direct. L’explosion de la pépite Diao, l’arrivée d’Ayoze Pérez ou le profil de joueurs comme Rodri Sanchez, Abde ou Luiz Henrique, très portés sur le débordement et le un-contre-un, ont ainsi poussé Pellegrini à jouer un peu plus direct. Cette saison, le Betis tourne ainsi à 51.8% de possession, contre 54% lors de l’exercice 2021/2022, la dernière saison complète de Fekir.

Les chiffres des xG, les fameux expected goals, vont aussi dans ce sens. Cette saison, le Betis tourne à 1.49 xG par rencontre, contre 1.74 lors de la dernière saison entière du Français. Le Betis était d’ailleurs la troisième équipe de Liga dans cette statistique, derrière les ogres Real Madrid et Barça, alors que les Sévillans sont huitièmes cette saison. Les statistiques de buts marqués sont aussi les plus basses cette saison depuis l’arrivée de l’ancien Lyonnais en 2019, et il est évident qu’un joueur comme Borja Iglesias, qui n’a marqué qu’un but TCC cette saison, souffre de l’absence du numéro 8. Avec un Isco au top et le revenant Fekir - les deux hommes devront tout de même trouver des automatismes - le Betis peut déjà se frotter les mains…