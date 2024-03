Ligue 2 : l’ASSE enchaîne et grimpe sur le podium, Amiens renverse Angers et Bordeaux s’incline

Plus on avance dans la saison, plus les multiplex de Ligue 2 se joueront avec le couteau entre les deux. Une conjecture qui a pu se confirmer avec les neuf matches de la 29e journée de l’antichambre de l’élite. Une opportunité en or pour l’ASSE de continuer sur sa bonne série. Vainqueurs de quatre de leurs cinq derniers matches, les Verts se déplaçaient en Corse pour affronter Bastia. Et sans surprise, face à un Sporting mal classé, Saint-Etienne s’est imposé. Alors que Dylan Chambost et Nathanaël Mbuku ont permis au club du Forez de rentrer aux vestiaires avec un avantage confortable. En seconde période, Irvin Cardona a apporté sa pierre à l’édifice avant que Mbuku ne s’offre un doublé. Avec ce large succès, les Ligériens grimpent sur le podium car Laval s’est incliné à domicile contre Dunkerque dans le même temps.

En effet, les visiteurs ont fait la différence en première période grâce à des réalisations de Courtet et Youssouf (1-2). Une belle opération stéphanoise qui prend encore plus d’épaisseur avec la défaite d’Angers contre Amiens. Les Picards ont renversé la situation en seconde période grâce à des buts de Mounir Chouiar, Andy Carroll et Louis Mafouta (1-3). Dans la seconde partie de tableau, Bordeaux a encore été battu sur la pelouse d’Annecy (3-1). Les Girondins ont été pris à revers par les ailiers annéciens Ousmane Camara, auteur d’un doublé, et Nordine Kandil. Dans les autres rencontres de la soirée, Rodez s’est offert Grenoble grâce notamment à un doublé de son serial buteur Andreas Hountondji. Le Paris FC s’est imposé à Ajaccio (2-0). 2-0, c’est aussi le score de la victoire de Pau face à Concarneau.

Les résultats du multiplex :