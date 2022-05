Gian Piero Gasperini dézingue l’arbitrage italien et la VAR

Interviewé après le match nul de son équipe face à la Salernitana lundi soir (1-1), le coach de l’Atalanta Bergame Gian Piero Gasperini a été très critique envers les arbitres italiens. L’entraîneur de la Dea a le sentiment d’avoir subi trop d’erreurs d’arbitrage au cours de la saison. Le technicien italien a également remis en question l’utilisation de la VAR.

La suite après cette publicité

« C'est une catastrophe cette année, vous avez les images et vous pouvez les voir. Regardez l'épisode de La Spezia, ça sort maintenant mais j'en parle depuis des mois. Ce qui s'est passé est d'une gravité absolue, nous avons souffert. Tant que les actions étaient évaluées à vitesse réelle, des polémiques pouvaient surgir mais ça s'arrêtait là. Mais il n'y a pas d'uniformité. Le problème est qu'il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations, et se tromper sur le terrain, c'est une chose, mais le faire devant une télévision, c’est quelque chose d'absurde. Pour justifier ces erreurs, la réglementation a été déformée, et le risque est de perdre en crédibilité, surtout si vous continuez à travailler sur des images, où l'on peut dire tout et son contraire », a expliqué Gasperini après la rencontre au micro de Sky Sport.