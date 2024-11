Le dérapage choquant du sélectionneur de la Tunisie sur l’Algérie et le Maroc

Hier soir, la Tunisie a accueilli la Gambie dans le cadre des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations. Mais les Aigles de Carthage se sont inclinés 1 à 0 chez eux. Une mauvaise nouvelle pour les Tunisiens, qui ont donc perdu la première place du groupe A. Mais plus que le résultat, ce sont les propos tenus par le sélectionneur intérimaire, Kaïs Yaâkoubi, qui font couler de l’encre ce mardi. Des déclarations polémiques, relayées par La Gazette du Fennec.

La suite après cette publicité

« Pourquoi la sélection nationale n’est plus performante ? Vous devez poser les bonnes questions », a-t-il commencé par déclarer avant de faire des allusions et les méthodes pratiquées selon lui par les autres sélections du Maghreb avec les binationaux. « Vous croyez que l’Algérie et le Maroc ramènent des joueurs binationaux, comme Gouiri et Cherki (il n’a jamais été en sélection algérienne, ndlr) gratuitement ? Non, absolument non. »

Des propos polémiques

Lancé, il a ajouté ensuite : «le pays voisin met le paquet pour s’offrir les joueurs ayant la double nationalité. J’ai déjà côtoyé un entraîneur des gardiens de but de la sélection qui a fait deux Coupes du Monde et deux CAN avec l’équipe d’Algérie. Il m’a raconté des choses incroyables que vous ne pouvez pas imaginer ce qu’ils font pour attirer ces footballeurs.»

La suite après cette publicité

Après avoir dénoncé ces fameuses méthodes, le sélectionneur tunisien «espère pourtant que la Fédération tunisienne de football (FTF) mettra en place la même stratégie semblable pour aller chercher des footballeurs de "premier rang"» comme l’écrit la GDF. Le média algérien s’indigne après cette «sortie médiatique pour le moins ratée» de la part du coach qui a perdu sa lucidité. La Gazette du Fennec ajoute que «Yaâkoubi pourrait même voir son intérim tourner court pour ces propos "hors jeu".» Il reste à savoir comment l’Algérie et le Maroc répondront à ces graves accusations.