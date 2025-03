La remontada des Bleus régale la presse, Tuchel s’offre une première polémique avec l’Angleterre

Des Bleus renversants !

Les Bleus ont effacé le flop du match aller en livrant une grande prestation face à la Croatie. Grâce à un bijou sur coup franc de Michael Olise et un but d’Ousmane Dembélé, la bande à DD a réussi à remonter son retard de deux buts. Et c’est au terme d’une séance de tir au but irrespirable que la France a décroché son billet pour le Final Four de la Ligue des Nations. 'Quel kif', placarde L’Equipe ce lundi matin. Grâce à Magic Mike Maignan qui a stoppé 2 penaltys durant la séance, le portier de l’AC Milan confirme qu’il est l’un des meilleurs dans cet exercice, comme le relaye le quotidien français dans ses pages intérieures. C’est «au bout du suspens que les Bleus ont fait chavirer le Stade de France», écrit avec soulagement Le Figaro Sport. Très clairement, c’était «soir de fête» hier au stade de France comme le rapporte Le Parisien. Avant la rencontre, les supporters français ont rendu un vibrant hommage au retraité Oliver Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Une soirée parfaite en résumé.

Première polémique pour Tuchel

Dans le Royaume de sa Majesté, on évoque la rencontre de ce soir entre l’Angleterre et la Lettonie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Thomas Tuchel souhaite confirmer ses débuts réussis sur le banc des Three Lions après la victoire 2-0 face à l’Albanie. Pour ce faire, le coach allemand compte sur ses stars, hors de question de les laisser au repos, au grand regret de certains clubs anglais comme Arsenal qui aurait préféré que Rice soit ménagé. Comme l’explique le Daily Mirror qui fait référence à l’excellent film Fight club, Tuchel n’a pas l’intention de faire ami-ami avec les coachs anglais. «Il fera à sa manière», comme le relaye le Daily Mail. En résumé, il fera passer les besoins de l’Angleterre avant ceux des clubs anglais, pas question de se soumettre. Voilà qui est dit !

Motta fracassé, la Juve souhaite la bienvenue à Tudor

Dans la Botte, on évoque la grosse news du week-end à savoir le licenciement de Thiago Motta du côté de la Juventus. Comme le relaye Tuttosport, c’est Igor Tudor qui a été choisi pour le remplacer. L’ancien joueur de la Juve et ancien assistant de Pirlo débarque avec une mission : décrocher la 4ème place, synonyme de billet pour la Ligue des Champions. Dans les pages intérieures de La Gazzetta dello Sport, on revient sur la catastrophe Thiago Motta. Son expérience à Bologne avait su séduire les dirigeants des Bianconeri, mais il semblerait que la marche était trop haute. Son vestiaire a fini par lui tourner le dos, mais surtout, son mercato à 234 M d’euros n’a jamais su porter ses fruits. Un énorme fiasco qui a poussé la Juve à agir avant la fin de saison.