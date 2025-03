Équipe de France : "Magic Mike" Maignan, l’arme fatale des Bleus !

Dimanche 23 mars 2025, 23h38. Dayot Upamecano envoyait l’équipe de France au Final Four de la Ligue des Nations après un scénario renversant contre la Croatie (0-2 ; 2-0, 5-4 aux t.a.b). À cet instant, le défenseur du Bayern Munich se dirigeait alors vers le héros du soir : Mike Maignan. Et pour cause. Moins performant ces derniers temps et critiqué pour ses performances mitigées sous le maillot de l’AC Milan depuis le début de la saison, l’ancien dernier rempart du LOSC a rappelé quel excellent gardien il est face aux Vatreni. Jamais inquiété durant 120 minutes, le natif de Cayenne sortait finalement le grand jeu en repoussant, sur sa gauche, les tentatives de Martin Baturina et Josip Stasinic. Avant cela, l’imposant portier de 29 ans avait également poussé à la faute le malheureux Franjo Ivanovic, coupable d’une frappe non cadrée. Héros du soir, l’international français (28 sélections) devenait ainsi le premier dans l’histoire des Bleus à gagner deux séances de tirs au but consécutives.

Une performance historique

Pour rappel, l’été dernier en Allemagne, la France avait en effet déjà sorti le Portugal en quart de finale de l’Euro aux tirs au but (5-3). Une nouvelle masterclass chassant logiquement les fantômes de Doha 2022 et confirmant, au passage, que le droitier d’1m91 restait un véritable spécialiste en la matière. «Après nos deux buts, on a voulu pousser pour marquer le troisième. On n’a pas réussi, donc il y a eu la prolongation puis les tirs au but. Mais on sait que, quand on va à la séance, on a un gardien qui fait la différence dans cet exercice. Donc on part avec cet avantage, ça donne confiance», confiait d’ailleurs Kylian Mbappé au micro de TF1. Crédité d’un 8,5 par la rédaction FM, Magic Mike était, par ailleurs, encensé par son coéquipier Aurélien Tchouaméni. «C’est un des meilleurs gardiens du monde, c’est un plus pour nous sur les tirs au but. Il dégage quelque chose qui fait que c’est encore plus difficile pour le tireur», notait le milieu de terrain madrilène en zone mixte.

Dans le même temps, Didier Deschamps, présent en conférence de presse, louait également les qualités de son gardien, une nouvelle fois décisif. «D’un côté, les joueurs de l’équipe de France savent très bien que Mike est très performant. Et de l’autre il a cette capacité à peser dans le duel face au tireur adverse. C’est un rapport de force. Il a cette qualité là. C’est un geste technique. Et après, il y a l’influence du gardien. En face, ils savent que c’est Mike dans le but et qu’il est performant. On lui doit la qualification», reconnaissait le sélectionneur des Bleus avant d’ajouter : «nos tireurs ont aussi un peu mieux tiré que les Croates. Ça aurait été rageant de rater la qualification sur cette séance car on a eu beaucoup d’occasions avant pour faire un écart plus important». Déjà décisif à Split avec un pénalty repoussé, Maignan a finalement donné le sentiment d’avoir une emprise mentale sur les tireurs croates. Une impression visuelle que le principal concerné a d’ailleurs détaillée au micro du diffuseur.

Maignan dévoile son secret pour les tirs au but

«C’est un duel psychologique. On arrive à la fin d’un match où les joueurs ont beaucoup couru, la lucidité n’est pas trop là. C’est important de prendre beaucoup de place dans le but et d’essayer de dominer. Les tireurs ont un but grand. Nous, on doit prendre tous les outils qu’on a», confiait l’ex-gardien du PSG avant de revenir sur son arrêt décisif en Croatie : « au match aller, j’ai eu les lasers (sur un penalty arrêté à la 5e minute, ndlr), des partenaires sont entrés dans la surface, ça l’a agacé (le tireur croate, ndlr). C’est dans la tête, dans les yeux, un duel un-contre-un. C’est un exercice où j’ai pas mal de réussite. J’espère que ça va durer ». Relancé sur la performance globale des siens, Maignan ne manquait pas non plus de savourer la qualification pour le Final Four où les Bleus - qui ont désormais gagné la moitié de leurs séances de tirs au but - retrouveront l’Espagne, championne d’Europe en titre.

« On savait que c’était un match revanchard, ils nous ont dominés chez eux en faisant ce qu’ils voulaient. Ça a piqué notre orgueil. On savait qu’il fallait être concentrés du début à la fin, que ça pouvait aller aux tirs au but. Je savais qu’il fallait que je me tienne prêt. On était confiants. On est restés positifs, très solidaires. On savait qu’il fallait donner le maximum, tirer dans le même sens. On jouait chez nous, avec tout le peuple, c’était encore plus simple malgré la qualité de l’adversaire. On a été plus agressifs, plus focus. Comme je l’ai dit, on a besoin d’être piqués pour avoir des réactions comme ça. Dans une carrière, c’est bien d’avoir ces moments, ça nous rappelle qu’il faut travailler, pas prendre les adversaires à la légère ». Une chose est sûre, avec un Mike Maignan à ce niveau-là, l’équipe de France peut espérer de belles choses, en juin prochain, face à la Roja mais surtout en 2026, année de la Coupe du Monde, organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis.