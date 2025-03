De Milan aux Bleus, le paradoxe Mike Maignan

Le paradoxe est le plus souvent un ensemble d’au minimum deux affirmations qui impliquent une tension conflictuelle entre elles, notamment lorsqu’elles semblent évidemment vraies. Une définition collant parfaitement à la trajectoire vécue par Mike Maignan au cours de cette saison 2024-2025. Loin des attentes et de ses standards habituels du côté de l’AC Milan, Magic Mike est, en effet, largement critiqué par la presse italienne au cours des dernières semaines. La raison ? Les piètres performances de l’ancien portier du LOSC.

Une prolongation remise en question

Coupable de plusieurs bourdes, notamment sur la scène européenne, et plus globalement de prestations discutables, le natif de Cayenne peine à retrouver son niveau d’antan, celui qui avait rapidement fait de lui une référence mondiale à son poste lors de son arrivée en 2021 pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Dans le dur, le droitier d’1m91 se retrouve même sous pression à l’heure où la direction des Rossoneri n’a toujours pas ratifié la prolongation de l’international tricolore (28 sélections), dont le contrat actuel expire en juin 2026.

Récemment, La Gazzetta dello Sport indiquait, à ce titre, que le gardien formé au PSG allait rapidement devoir réagir et sortir des prestations convaincantes d’ici la fin de la saison pour espérer une prolongation - annoncée comme actée il y a quelques mois - et ainsi mériter l’augmentation salariale associée à son nouveau bail. Auteur de 41 matches toutes compétitions confondues depuis la reprise (47 buts encaissés, 11 clean-sheets), le joueur de 29 ans attendait donc logiquement cette trêve internationale pour se faire une cure de jouvence en sélection. Et pour cause. Si le Milanais voit sa cote de popularité baisser dans la Botte italienne, son rendement avec les Bleus demeure intact.

Leader indiscutable en Bleu

Jeudi soir, lors de la déroute française (0-2) au Stadion Poljud de Split, le numéro 16 a d’ailleurs prouvé qu’il restait un leader incontesté et incontestable du collectif dirigé par Didier Deschamps. À l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Nations en Croatie, le dernier rempart tricolore a ainsi tenu son rang malgré le naufrage des Bleus. Abandonné par sa défense sur les deux buts encaissés, Maignan aura malgré tout eu le mérite d’éviter une déconvenue plus importante en repoussant le pénalty d’Andrej Kramarić. S’il a d’abord temporisé face aux lasers venant perturber sa préparation, il mettait finalement en échec l’attaquant croate dès la 8e minute de jeu.

Un exercice où le principal concerné brille d’ailleurs particulièrement puisqu’il a réussi à arrêter trois des six derniers penaltys concédés. Crédité d’un 6 par la rédaction FM, celui qui est considéré par de nombreux observateurs comme l’un des principaux cadres de cette équipe de France continue donc de performer loin de son club. Leader de vestiaire et décisif à maintes reprises sur le rectangle vert, Maignan va désormais devoir trouver la recette pour transposer ses performances en Bleu sous le maillot de l’AC Milan. En attendant, les champions du monde 2018 miseront, une nouvelle fois, sur Magic Mike pour tenter de renverser la Croatie, au Stade de France, et ainsi créer l’exploit.