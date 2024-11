Lionel Messi conseille un joueur de l’OM

Lionel Messi (37 ans) est le taulier de la sélection argentine. L’attaquant n’hésite donc pas à conseiller ses coéquipiers, à l’image de Leonardo Balerdi. Le défenseur de l’Olympique de Marseille en a parlé lors d’une interview donnée à beIN Sports.

«Leo Messi me demande évidemment d’être calme et de jouer de la même manière qu’en club. C’est la clé. Et puis évidemment, il faut s’adapter à l’adversaire. Cela dépend de l’adversaire et de l’entraînement, mais il vous demande toujours d’être à 100% et d’essayer de jouer de la même manière qu’en club pour que vous puissiez vous établir ici durablement ici.» Il reste à savoir si Balerdi, qui n’est pas forcément au mieux à l’OM cette saison, réussira à répondre aux attentes de Messi et de son pays durant ce mois de novembre.