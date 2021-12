Wanda Nara et Mauro Icardi visés pour blanchiment d'argent !

La suite après cette publicité

Sous le feu des projecteurs, ces dernières semaines, pour des péripéties conjugales, le couple Wanda Nara-Mauro Icardi n'en finit plus de défrayer la chronique. Mais après le feuilleton de la séparation-réconciliation en octobre dernier, le duo se retrouve, à nouveau au cœur de l'actualité, et ce pour de toutes autres raisons. Ainsi, selon le quotidien sportif argentin Olé, une plainte pour «corruption structurelle» et «blanchiment d'argent» a été déposée en Argentine contre la société Work Marketing Football SRL. Une firme créée en 2015 et tenue par Wanda Nara qui, rappelons-le, gère notamment les intérêts de l'attaquant argentin du PSG.

Des révélations qui font suite à une enquête menée par Fernando Miguez, à la tête de l'Association indépendante du bien public, qui traque donc les malversations financières dans le pays. Dans cette optique, l'association révèle que le chiffre d'affaires de la société, gérée par l'épouse de Mauro Icardi, ne reposerait pas uniquement sur l'argent glané par le Parisien au cours de sa carrière sportive mais également sur des revenus au noir arrivés sur les comptes, et ce en dehors de tout contrat. Une stratégie aussi risquée qu'illégale ayant pour objectif de se défaire du paiement de certaines taxes.