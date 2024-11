OL - ASSE : le derby interrompu après une minute de jeu

C’est le retour du grand derby du Championnat de France. Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais recevait l’AS Saint-Etienne pour le match le plus disputé de l’histoire de la Ligue 1. Dans une ambiance folle au Groupama Stadium, qui n’avait plus goûté à cette rencontre depuis presque trois ans, la rencontre a débuté à 20h45.

Mais après seulement moins d’une minute de jeu, la rencontre a été interrompue en raison d’un gros nuage de fumée provoquée par les fumigènes des tribunes lyonnaises. Pendant plus de 8 minutes, le match a été stoppé et a pu ensuite reprendre avec plus de visibilité. Pour rappel, les supporters stéphanois ont été interdits de déplacement pour cette rencontre classée à haut risque.