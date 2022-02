FC Barcelone : Gavi commence à inquiéter la direction

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a bon nombre de jeunes prometteurs dans son effectif. Parmi eux, Gavi, encore auteur d'une belle prestation face à l'Atlético de Madrid ce week-end. Et actuellement, il est au cœur d'un feuilleton où le Barça ne devra pas se louper, puisque son entourage et Joan Laporta sont en pleines négociations pour la signature d'un nouveau contrat.

Et selon Sport, il y a eu un retournement de situation pas franchement positif pour le Barça, puisque tant le joueur que son entourage estiment que la première proposition barcelonaise est insuffisante. Le salaire proposé par le club serait même très loin de convaincre la partie d'en face...

Un salaire à la hauteur de Pedri et Fati ?

Effectivement, le joueur veut rester, mais estime qu'il mérite un certain salaire malgré sa jeunesse, notamment parce qu'il est déjà international espagnol et important dans ce FC Barcelone. Du haut de ses 17 ans, il a vu comment d'autres jeunes comme Fati et Pedri ont prolongé avec des salaires environnant les 6 millions d'euros annuels, montant auquel il prétend.

De son côté, la Cadena SER calme un peu le jeu et se veut un peu plus optimiste dans ce dossier, et indique que le Barça souhaite le faire signer jusqu'en 2027 avec une clause libératoire extraordinaire. Pas de panique encore, mais Joan Laporta serait bien inspiré de sortir le chéquier et d'accélérer dans ce dossier...

Le calendrier chargé du FC Barcelone.