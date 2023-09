Rennes : le retour de Martin Terrier se précise

Quelques jours après avoir soigné son entrée en Ligue Europa en corrigeant le Maccabi Haïfa (3-0) devant son public, le Stade Rennais retrouvera la Ligue 1 ce dimanche par un déplacement à Montpellier à l’occasion de la 6e journée. Invaincu cette saison, le SRFC reste néanmoins sur une série de quatre matchs nul consécutifs et espère jouer un mauvais tour au MHSC pour décrocher une deuxième victoire. Mais pour cette rencontre, Bruno Genesio devra encore se passer des services de Martin Terrier.

La suite après cette publicité

Toutefois, le technicien français a lâché des indices sur le retour de l’attaquant français à l’heure d’aborder le match face au club héraultais devant la presse. «Il continue son travail collectif et individualisé. On verra pour l’intégrer dans le groupe pour Nantes», a déclaré le coach breton. Ecarté des terrains depuis plus de 6 mois en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou droit contractée à l’automne 2022, l’homme qui avait inscrit 9 buts et distillé 4 offrandes en 16 matchs lors de l’exercice précédent pourrait donc retrouver le chemin de la compétition à l’occasion du derby de l’Ouest, le 1er octobre prochain.