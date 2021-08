ASSE-LOSC : la réaction à chaud de Xeka

Deux matchs nuls, une gifle à domicile face à Nice (4-0), le début de saison du LOSC ressemble à un cauchemar. Tenu en échec par les Verts ce samedi soir à Geoffroy-Guichard (1-1), le champion de France ne figure même pas dans le top 10 au classement. Interrogé à l'issue de la rencontre sur cette nouvelle contre performance, Xeka ne pouvait cacher sa frustration.

La suite après cette publicité

« C'est très difficile à exprimer, on a fait un bon match, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. On est très déçus, l'arbitre n'a pas vu une main dans la surface de Saint-Etienne on est frustrés. On a perdu deux points. On a bien démarré la saison avec le Trophée des champions, mais on a mal démarré le championnat, ce n'est pas notre vrai visage. On voulait remercier les supporters qui sont là, ils méritent beaucoup plus, mais nous aussi on est déçus, » a ainsi commenté le milieu portugais au micro de Canal + Sport.