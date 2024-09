Colin Dagba signe au KV Beerschot

Une nouvelle page de la carrière de Colin Dagba va s’ouvrir en Belgique. À ce titre, nous vous révélions en exclusivité que le joueur de 25 ans s’apprêtait à résilier son contrat avec le Paris Saint-Germain, club auquel il appartient depuis 2018. Après avoir été prêté à Strasbourg puis Auxerre et comptant 77 apparitions pour 1 but et 6 passes décisives avec le champion de France en titre, le défenseur tricolore s’est engagé en faveur du KV Beerschot jusqu’en juin 2026.

«Bonjour les fans. Je suis très content d’être ici et je me réjouis de cette saison, à bientôt au stade», a déclaré sobrement l’ancien Parisien lors d’une vidéo de présentation postée sur le compte X de la formation belge, lanterne rouge du classement de Jüpiler League (D1 belge).