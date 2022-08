Amical : Alvaro Morata et l'Atlético de Madrid pulvérisent la Juventus

Initialement prévu à Tel Aviv, cette dernière répétition amicale de prestige entre la Juventus et l'Atlético de Madrid a finalement eu lieu au centre d'entraînement des Bianconeri. Malgré la présence de Di Maria, Vlahovic, Bremer ou encore Locatelli, les Turinois ont été humilié dans leur enceinte. En première période, Alvaro Morata s'offrait un doublé face à son ancien club (2-0, 10e et 42e).

Avant que l'Espagnol n'inscrive un troisième but, bien servi par Lemar (3-0, 62e). Et malgré de nombreux changements effectués durant la pause, dont l'entrée de Rabiot et Gatti, les Bianconeri n'ont rien pu faire et ont encaissé un dernier but de Cunha en toute fin de match (4-0, 90e+2). De quoi inquiéter avant la réception de Sassuolo, pour la première journée de Serie A (15 août). De leur côté, les Colchoneros iront à Getafe.