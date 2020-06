Dortmund fixe le prix de Jadon Sancho

On le sait, Jadon Sancho (20 ans) affole les grosses écuries européennes depuis de nombreuses semaines, et l'international anglais (11 sélections, 2 buts) va animer le prochain mercato estival. Mais pour que le Borussia Dortmund lâche son numéro 7, dont le contrat court jusqu'en 2022, il va falloir se montrer convaincant et sortir l'artillerie lourde.

Si la cote de l'ancien de Manchester City est forcément très élevée sur le marché, le Telegraph précise que le BvB va réclamer un chèque de 115 M£ (soit environ 130 M€) pour laisser filer Jadon Sancho. Reste à savoir si les prétendants de l'ailier anglais, auteur de 17 buts et 17 passes décisives en Bundesliga cette saison, seront en mesure de s'aligner ce montant en pleine crise liée au coronavirus.