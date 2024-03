Copa América 2024 : les derniers qualifiés sont connus

C’est désormais officiel, on connaît l’identité des derniers qualifiés pour la Copa América 2024 ! Hier, le Canada et Trinité-et-Tobago se disputaient l’un des derniers tickets pour la compétition qui se déroulera aux Etats-Unis, cet été. Porté par des réalisations de Cyle Larin et de Jacob Shaffelburg, la sélection nord-américaine a pris le meilleur sur son adversaire sans réellement être inquiétée en retour (2-0). Dans le même temps, le Costa Rica bataillait également pour le précieux sésame face à l’Honduras.

Cueillis à froid par l’ouverture du score de Michaell Chirinos, les partenaires de Keylor Navas ont immédiatement réagi par l’intermédiaire d’Orlando Galo avant de renverser la situation en leur faveur au retour des vestiaires grâce à des réalisations de Warren Madrigal et Jefferson Brenes (3-1). Adversaire du Pérou et du Chili dans le groupe A, le Canada aura le mérite d’ouvrir le bal face à l’Argentine le 21 juin à Atlanta. Quant à la Sele, elle sera opposée au Brésil, à la Colombie et au Paraguay dans le groupe D.