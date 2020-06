L'incroyable initiative de Marcus Rashford après la crise du coronavirus

La crise liée au coronavirus a frappé de plein fouet les entreprises et les clubs de football. Mais pas uniquement. En effet, les familles les plus démunies se sont retrouvées en grande précarité financière et elles avaient besoin d'icone pour aider à lever des fonds. En Angleterre, les repas gratuits pour les enfants les plus démunis allaient être abandonnés avant qu'un joueur de Manchester United, Marcus Rashford, 22 ans, face pression sur le gouvernement britannique.

L'attaquant des Red Devils a ainsi réussi à lever la très belle somme de 20 millions de livres, soit 22 millions d'euros, en plus d'autres belles initiatives caritatives. « Je ne sais même pas quoi dire. Regardez ce que nous pouvons faire quand nous nous réunissons, c'est l'Angleterre en 2020 », a-t-il déclaré alors que le gouvernement britannique allait prendre la décision d'arrêter ce système. Cela est même remonté jusqu'à Boris Johnson, le premier Ministre.

Marcus Rashford nouveau héros national

« Je pense qu'il est juste que nous devrions nous occuper des familles des plus vulnérables et des plus démunis en ce moment », a ainsi réagi Johnson lorsque la question lui a été posée sur l'initiative de Marcus Rashford. Justement, le buteur sur penalty lors du tristement célèbre PSG-Manchester United (1-3), ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et va continuer à soulever des fonds. Concernant la gratuité des repas, il s'est montré reconnaissant.

« C'est une grosse décision à prendre et je suis juste reconnaissant que le Premier ministre ait changé sa décision et qu'il ait compris. Je lui ai parlé plus tôt dans la journée et je l'ai simplement remercié pour cela, c'était une belle conversation à avoir avec lui », a donc commenté l'attaquant des pensionnaires d'Old Trafford. Marcus Rashford, du haut de ses 22 ans, est devenu un nouveau héros national et cette fois ce n'est pas grâce à un but.