Fabien Lemoine rebondit à Versailles

C'était attendu, c'est désormais officiel. Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec le FC Lorient, le milieu défensif Fabien Lemoine s'offre un nouveau défi à 35 ans en rejoignant le promu Versailles en National 1. Actuellement leader du championnat, le club francilien s'offre un nouveau renfort de poids après les arrivées de l'international néerlandais Jeremain Lens et de Pierre-Yves Polomat.

Passé par le Stade Rennais et l'AS Saint-Étienne, Fabien Lemoine est expérimenté et compte 337 rencontres de Ligue 1 (7 buts et 23 offrandes) pour 89 matches de Ligue 2 (3 buts et 5 offrandes) à son actif. En outre, il a aussi disputé 19 matches de Ligue Europa. Il portera le numéro 26 avec la formation francilienne.