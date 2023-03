Annecy : la belle joie de Kevin Mouanga après la qualification en demies de CdF face à l’OM

Quelques instants après la victoire historique acquise à la séance de tirs au but face à l’Olympique de Marseille au micro de beIN Sports, le défenseur central du FC Annecy Kevin Mouanga, auteur du second but des siens en seconde période, a raconté l’état d’esprit des siens dans un Vélodrome bouillant. L’ancien Angevin espère que la formation annécienne continuera son parcours en Coupe de France et rêve du Stade de France.

«Ce qu’on ressent ? C’est que de la joie, on n’y croit pas encore là, on est dans l’euphorie. C’est peut-être après, dans le car, qu’on va réaliser, qu’on va recevoir des messages, les jours qui vont suivre aussi… Le coach nous a dit qu’on était dans les temps. A 1-0, on peut toujours rattraper. Il nous a dit : "même si on rattrape à la 90e+3, on signe pour ça". On a continué à jouer sur nos valeurs et nos principes. On n’a pas reculé, on n’a pas eu peur d’aller encore vers l’avant, ce qui a fait qu’on a réussi à égaliser. Callens ? On le savait déjà à l’entraînement, il avait arrêté tous les penalties. On se disait : "si on va aux penalties, on va gagner". Mais après, en toute humilité franchement, c’était un bon match et une très bonne équipe. On est fiers pour le club, pour la ville et pour tout le Pays de Savoie. J’espère qu’on continuera au prochain tour. Le coach nous dit depuis le premier tour : "pourquoi pas nous ?" Il y a déjà des clubs des divisions en-dessous qui l’ont déjà fait, pourquoi pas nous ?»

