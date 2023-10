Fabio Grosso a discuté avec l’OM

Avant-dernier de Ligue 1 et toujours en quête d’un succès depuis le début de saison, l’Olympique Lyonnais ne compte que trois points au compteur en marge de la réception de la lanterne rouge, Clermont. Compte tenu de la situation alarmante, Fabio Grosso et ses hommes ont du pain sur la planche et doivent rapidement remonter la pente. Intronisé à la tête des Gones en septembre dernier, l’Italien aurait pu connaître un destin bien différent.

Fort d’une expérience de deux ans avec Frosinone (promu en Serie A), le champion du monde 2006 a été contacté par l’OM en juin dernier en vue de succéder à Igor Tudor à la tête de l’Olympique de Marseille. Si les dirigeants marseillais ont par la suite opté pour Marcelino, le natif de Chieti a rapidement tourné la page. «J’ai bien discuté avec les dirigeants de l’OM, mais ils ont changé d’idée. Je pensais attendre une ouverture dans un club à dix matchs de la fin, pour construire ensuite, mais l’OL m’a fait cette proposition avec beaucoup de matchs encore à jouer. C’était une proposition extraordinaire car le futur ici peut être extraordinaire. Je dois d’abord penser au présent et garder les pieds sur terre, mais j’aime rêver», a déclaré le Transalpin.