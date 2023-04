Manchester United jubile pour le transfert d’Harry Kane, l’Angleterre choquée par le coup de sang d’un arbitre à Liverpool

Il n’en restera qu’un…

La cible prioritaire de Manchester United, Harry Kane, est de plus en plus atteignable. Le principal concurrent des Mancuniens sur ce dossier est en train de déjà baisser les bras. Le directeur financier du Bayern Munich a admis que la cible de United, Harry Kane, pourrait être hors de portée de son club lors de la fenêtre de transfert de cet été. Une aubaine pour les Red Devils qui étaient prêts à faire monter les enchères. Alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat avec Tottenham, Kane est considéré comme la meilleure option offensive possible sur le marché par Ten Hag, mais le président des Spurs, Daniel Levy, préfère ne pas vendre le joueur à un rival de Premier League. De plus, interrogé par BT Sports, la légende de Manchester United, Paul Scholes, a affiché son scepticisme concernant un possible recrutement d’Harry Kane par son club de cœur.

L’Angleterre scandalisée par un arbitre

Une scène surréaliste est survenue pendant le match opposant Liverpool à Arsenal et a choqué tous les tabloïds du pays de sa majesté. Le latéral écossais des Reds, Andrew Robertson a été victime d’un coup de coude de Constantine Hatzidakis, arbitre de touche de la rencontre, au moment du coup de sifflet de la mi-temps. Une image que l’on retrouve sur la Une du Daily Mirror, Daily Mail et Daily Star. On peut clairement voir l’Écossais de 29 ans recevoir ce coup et se plaindre de suite après. Il semblait choqué lorsqu’il s’est plaint à l’arbitre principal, mais il a reçu un carton jaune pour contestation. Salah a dû l’éloigner pour éviter que la situation ne s’envenime. The Sun inflige un «drapeau rouge» à l’arbitrage ce matin. Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a déclaré que les preuves télévisées «parlent d’elles-mêmes». L’instance dirigeante anglaise de l’arbitrage a promis d’enquêter dans un communiqué.

Une nouvelle semaine de débâcles au PSG

Dans les pages intérieures du Parisien, le journal délivre les coulisses de la semaine tendue qui s’est conclue par une victoire contre Nice. Malgré sa position instable, Christophe Galtier a fait parler son caractère et n’a laissé transparaître aucun abattement. Proche de lui ces derniers temps, Nasser Al-Khelaifi a plusieurs fois rappelé au coach l’importance d’un nouveau titre à l’issue de la saison. Grâce à la victoire de ce week-end, les joueurs se sont remobilisés, à l’image de Donnarumma qui a réalisé un grand match. Les Parisiens ont donc remis un peu d’ordre dans leur maison. Mais bon, quand on parle du PSG il y a toujours des histoires de polémiques et de transferts de stars. Écrivain, PSG Baller et maintenant… «sub 44». Habitué à changer de bio régulièrement sur Instagram ces dernières semaines, Hugo Ekitike a récidivé. Les supporters l’ont remarqué et ont estimé que c’est une allusion à son numéro de maillot arboré au PSG, le 44, et le mot «sub» pourrait lui s’apparenter à une forme d’agacement et de frustration liée à son rôle de remplaçant. Ekitike a finalement éteint le début d’incendie à ce sujet un peu plus tard, précisant qu’il s’agissait d’une marque de soutien à son frère.