Real Madrid : Kylian Mbappé avait dit oui à Liverpool

C’est le gros transfert de ce mercato d’été 2024. Comme attendu depuis plusieurs années, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain après sept saisons mouvementées par les rumeurs de départ pour rejoindre officiellement le Real Madrid, club souhaité par l’attaquant français depuis des années. Il y a paraphé un contrat jusqu’en juin 2029 et a même endossé le numéro 9 : «Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons», était-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club madrilène. Un accord bien ficelé avec l’assurance d’avoir le statut du joueur le mieux payé de l’équipe pour les cinq prochaines saisons avec un salaire fixé autour de 15 millions d’euros nets, mais aussi une prime de 100 millions d’euros, 100% des bénéfices tirés de ses contrats publicitaires signés avant la signature à la Casa Blanca et 30% pour ceux paraphés après. Avec son départ du PSG, Kylian Mbappé peut désormais vivre son rêve d’enfance avec sérénité et calme.

Malgré des débuts en demi-teinte, le Bondynois n’a pas tardé à se mettre le public madrilène dans sa poche, notamment lors de cette grande présentation historique au stade Santiago Bernabeu devant des dizaines de milliers de supporters. À Paris, si la perte du capitaine des Bleus (meilleur buteur du club la saison passée) pourrait avoir des répercussions sur la durée tout au long de ce nouvel exercice, les premières rencontres jouées par les troupes de Luis Enrique version 2024/2025 sont très positives et tout le monde semble avoir déjà tourné la page. Surtout que Kylian Mbappé prenait beaucoup de place que ce soit dans le système collectif et dans l’espace médiatique avec de nouveaux épisodes toutes les semaines entre des déclarations curieuses, un entourage prépondérant et de nouvelles rumeurs à chaque mercato. Sur ce dernier point, nos confrères de L’Équipe nous en disent plus dans leur édition du jour.

Un accord verbal avec les Reds et une offre saoudienne !

La page suivante de la carrière de Kylian Mbappé aurait pu s’écrire loin de Madrid et de l’Espagne. En effet, selon les informations de L’Équipe, le désormais ancien joueur du PSG était déçu de l’orientation du projet sportif parisien à l’été 2022 après les promesses non tenues sur le mercato, notamment autour des arrivées avortées de Bernardo Silva et Robert Lewandowski. Quelques mois après avoir prolongé son contrat, le Bondynois avait ainsi pris la décision d’accepter une offre provenant d’un club anglais et pas des moindres puisque Liverpool avait envoyé une proposition de 200 millions d’euros au PSG et la direction des Reds avait même trouvé un accord contractuel avec Mbappé sur du court terme, ne le bloquant ainsi pas dans son désir de rejoindre rapidement le Real Madrid, objectif principal du joueur depuis le début. Directeur sportif chargé des directions à l’époque, Antero Henrique avait repoussé les avances du club alors entraîné par Jürgen Klopp et avait même exigé le double de l’offre initiale, à savoir un montant de 400 millions d’euros.

Furieux contre sa direction, Kylian Mbappé avait même demandé de ne pas jouer la première journée de Ligue 1 contre Clermont (5-0). Chose que le PSG avait acceptée, prétextant officiellement auprès de la Ligue une blessure. À cette période, le Real Madrid avait également soumis une offre, déclinée immédiatement par la direction parisienne. Toujours selon les informations de L’Équipe, deux sources proches du club se contredisent aujourd’hui au sujet de cet été très particulier. D’un côté, une personne dément fermement ces informations autour d’un transfert proche de Mbappé à Liverpool, mais mentionne néanmoins «une offre saoudienne» comme l’unique proposition acceptée par le PSG après l’année 2022. De l’autre, une autre confirme une approche orale des Reds auprès du joueur. En tout cas, on en apprend toujours plus sur les coulisses de la fin de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et le bras de fer avec le club semble avoir débuté dès l’été 2022 quand le joueur était en souffrance «mentalement» d’après une source du club relayée par le journal français.