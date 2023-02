Chelsea cherche un énorme contrat de sponsoring

Chelsea est à la recherche d’un nouveau sponsoring maillot, assez lucratif, pour remplacer le précédent accord négocié avec la marque Three aux alentours des 40 millions de livres (environ 45 millions d’euros) par an. Selon The Telegraph, le club anglais discuterait même avec plusieurs entreprises qui ont déjà exprimé leur intérêt pour apparaître sur le devant des maillots dès la saison prochaine.

Le contrat avec la marque Three, en tant que sponsor principal des maillots du club londonien, ne devrait pas être prolongé. En effet, le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a l’intention d’améliorer de manière significative le contrat de 120 millions de livres sterling qui a été négocié en 2020, d’après les dernières indiscrétions du média anglais.

