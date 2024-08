JO 2024 : Aymeric Laporte se régale devant France-Espagne

Son histoire avec l’équipe de France a été douloureuse. Ayant sûrement mérité plus de sélections avec les Bleus durant ses très bonnes années à Bilbao et pour Manchester City, Aymeric Laporte a finalement opté pour l’Espagne, son pays d’adoption, en 2021. Vite adopté par la Roja, le natif d’Agen compte, à ce jour, 35 sélections et a notamment remporté l’Euro cet été. Une revanche personnelle pour le défenseur d’Al-Nassr qui a également été titulaire lors de la demi-finale remportée par les Ibériques à l’Euro en Allemagne face à la France.

Ce vendredi, en finale des JO, Français et Espagnols avaient à nouveau rendez-vous. Ouvrant le score et pensant bien se lancer dans sa quête de vengeance, les Bleus ont été submergés par l’Espagne qui a inscrit trois buts coup sur coup en première période. Un retournement de situation qui a provoqué la joie d’Aymeric Laporte. Le joueur de 30 ans a exulté sur X (ex-Twitter) où il a dit "VAMOS" (allez, en espagnol). De quoi faire provoquer l’ire de quelques supporters français.