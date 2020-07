FC Séville : Suso proche d’être la première recrue

Le FC Séville de Julen Lopetegui réalise une bonne saison en Liga, solidement amarré à la 4e place et même à l’affût derrière l’Atletico Madrid pour un podium. Un résultat qui permettrait aux Sévillans de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2017-2018. Et cela peut devenir officiel dès ce lundi. Si Villareal ne gagne pas contre la Real Sociedad, le FC Séville participera à la plus grande des compétitions européennes.

Un bonheur n’arrivant jamais seul, l’effectif verrait définitivement débarqué Suso, prêté par le Milan AC depuis cet hiver en Andalousie selon Mundo Deportivo. En effet, l’accord fait mention d’une obligation d’achat de l’Espagnol en cas de qualification des Sévillans pour la Ligue des Champions. Il paraît donc presque certain de voir les dirigeants andalous débourser les 21 millions d’euros demandés par le Milan pour l’ailier de 26 ans, auteur d’un but et d’une passe décisive en une demi-saison en Espagne.