Le message pessimiste de Thomas Meunier

Soirée cauchemardesque à Bruxelles, où deux Suédois ont été tués par un terroriste, conduisant à l’arrêt de la rencontre en cours entre la Belgique et la Suède comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024. Les joueurs et les spectateurs présents au stade du Roi Baudoin étaient sous le choc, attendant les consignes des autorités. Habitué à s’exprimer face aux médias, le latéral belge Thomas Meunier a adressé un message de compassion sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

« Et le pire est encore à venir…. Prions pour les victimes et les personnes fortement influencées par le mauvais enseignement d’une religion. Que Dieu les aide à trouver le bon chemin », a-t-il posté, avec un certain pessimisme.