Tirage Ligue Europa Conférence : l'OM ne défiera pas un gros poisson mais...

Parfois, il faut se contenter de ce que l'on a. Avec quatre nuls et une défaite dans le groupe E de Ligue Europa, l'Olympique de Marseille avait dit adieu à la phase finale de C3 il y a deux semaines après son revers en Turquie contre Galatasaray (4-2). Mais jeudi soir, l'équipe de Jorge Sampaoli avait l'occasion de valider son billet pour les barrages de Ligue Europa Conférence. Grâce à un court succès 1-0 contre le Lokomotiv Moscou, les Phocéens verront les seizièmes de finale de cette C4. Mais pour y affronter qui ?

La suite après cette publicité

Arrivé directement de Ligue Europa comme le Sparta Prague, le PSV Eindhoven, Leicester, Fenerbahçe, Midtjylland, le Celtic Glasgow et le Rapid Vienne, le club phocéen sera très attentif au tirage au sort des barrages de cette Ligue Europa Conférence lundi midi, à Nyon (Suisse). Et forcément, l'équipe entraînée par Jorge Sampaoli défiera un deuxième de groupe de cette C4. Pour le moment, il n'y a pas de grosses écuries mais on pourrait avoir une petite surprise.

Tottenham, l'élément perturbateur ?

En effet, avec le report du match Tottenham-Rennes, on ne sait pas encore qui finira deuxième dans la poule G. Si les Spurs s'imposent contre les Rennais, ils finiront alors deuxièmes et ça sera forcément l'adversaire à éviter pour l'OM. Sinon, il y aura le Vitesse Arnhem en potentiel adversaire. On espère donc que le SRFC rendra un fier service aux Phocéens, et aux autres équipes reversées de Ligue Europa. Car en dehors de ce scénario, le club olympien aura un adversaire à sa portée.

Dans les équipes qui ont déjà terminé à la seconde place, on retrouve le Maccabi Tel-Aviv, le Partizan Belgrade, Bodo/Glimt, Randers, le Slavia Prague, le PAOK Salonique et enfin Qarabag. Des adversaires qui sont tous à la portée de Mattéo Guendouzi et ses partenaires. Lundi midi, l'Olympique de Marseille sera en tout cas fixé avec le tirage au sort.

Le calendrier de Ligue Europa Conférence :