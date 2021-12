Ligue Europa : l'OM s'impose face au Lokomotiv Moscou et disputera les barrages de Conference League, West Ham surpris par Zagreb

Cette dernière journée de la phase de poules de Ligue Europa s'avérait importante pour l'Olympique de Marseille. Troisième du groupe E avec deux points d'avance sur son adversaire du soir le Lokomotiv Moscou, l'OM pouvait valider son billet pour la Conference League en cas de succès ou de résultat nul ce soir à l'Orange Vélodrome. Pour y parvenir, Jorge Sampaoli alignait un 3-4-3 avec le trio Ünder, De La Fuente, Milik en attaque. De son côté, Markus Gisdol optait pour un 4-4-2 avec le duo Smolov, Kamano en pointe.

Dès les premières minutes, les hommes de Sampaoli voulaient emballer le match et mettaient beaucoup de rythme. Alerté sur la gauche, De la Fuente centrait pour Milik dont la volée acrobatique était contrée. Le ballon revenait sur Gerson dans la surface qui ne cadrait pas sa frappe (7e). Après dix premières minutes intéressantes, les Olympiens monopolisaient le cuir mais tergiversaient dans la zone de vérité. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour entrevoir une occasion marseillaise intéressante.

L'OM goûte enfin à la victoire et file en Conference League

Bien servi dans la surface par Ûnder, Milik tentait une frappe en pivot bien captée par Khudyakov. Fort logiquement, l'OM ouvrait le score cinq minutes plus tard. Sur un corner frappé par Ünder, Milik déviait malicieusement le cuir de la tête et ouvrait le score (1-0, 35e). Juste avant la pause, on assistait à la copie conforme du premier but, mais avec un dénouement différent. Ünder frappait un corner pour Balerdi dont la tête passait à côté (45e). Au retour des vestiaires, l'OM ratait le break de peu. Alerté dans le dos de la défense par Ünder, Gerson seul face à Khudyakov n'ajustait pas suffisamment sa tête (50e). Deux minutes plus tard, le portier du Lokomotiv sortait bien dans les pieds du milieu brésilien bien lancé par Milik. Par la suite, les hommes de Sampaoli reculaient et la formation russe tentait d'en profiter. Sur un contre, Marseille manquait le deuxième but.

Rongier combinait avec Guendouzi et distillait un excellent centre pour Gerson dont le plat du pied était dévié sur la transversale par Khudyakov bien sorti (67e). En fin de match, l'Olympique de Marseille évoluait à dix suite à un deuxième jaune reçu par Rongier (80e). Grâce à son premier succès dans cette phase de poules de Ligue Europa, l'OM validait son billet pour les barrages de Conference League. Dans les autres matchs de la soirée, le Dinamo Zagreb s'offrait un succès prestigieux en s'imposant face à West Ham (1-0). Au terme d'un match aux multiples rebondissements, le Celtic raflait la mise face au Betis (3-2). Battu par Ferencvaros (1-0), le Bayer Leverkusen se qualifiait pour les huitièmes de finale.

Les résultats des matchs de 21 heures

Groupe E

Olympique de Marseille 1-0 Lokomotiv Moscou : Milik (35e) pour l'OM

Lazio Rome 0-0 Galatasaray :

Groupe F

Ludogorets 0-0 Midtjylland :

Braga 1-1 Etoile Rouge de Belgrade : Galeno (52e, sp) pour Braga ; Katai (70e, sp) pour l'Etoile Rouge

Groupe G

Celtic Glasgow 3-2 Betis : Welsh (3e), Henderson (72e), Turnbull (77e, sp) pour le Celtic ; Bain (69e, csc), Iglesias (72e) pour le Betis

Ferencvaros 1-0 Bayer Leverkusen : Laidouni (81e) pour Ferencvaros

Groupe H

Racing Genk 0-1 Rapid de Vienne : Ljubicic (29e) pour le Rapid

West Ham 0-1 Dinamo Zagreb : Orsic (4e) pour le Dinamo

