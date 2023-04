LdC (F) : Arsenal accroché par Wolfsbourg

Il y avait aussi de la Ligue des Champions féminine ce dimanche après midi avec la première demi-finale entre Arsenal et Wolfsbourg. Les Gunners, à l’extérieur, espéraient prendre une belle option en attendant le match retour. Et après un match animé, la formation de Jonas Eidevall a évité le pire et reste donc en vie.

Très vite, les Allemandes menaient 2-0 dans cette rencontre grâce à des réalisations de Pajor et Jónsdóttir. Mais Arsenal a su puiser dans ses ressources pour revenir en deuxième période avec des buts de Rafaelle et Blackstenius. Tout reste donc à faire avant le retour le 1 mai prochain.

