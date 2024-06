France : l’avis tranché de Didier Deschamps sur les prises de position des joueurs

À la veille de l’entrée en lice des Bleus à l’Euro 2024, le football reste largement au deuxième plan et l’équipe de France l’a bien compris. En marge des élections législatives, Marcus Thuram et Kylian Mbappé ont appelé les Français à aller voter et ont pris position contre l’arrivée des extrêmes au pouvoir. À son tour, Didier Deschamps a assuré que ses joueurs avaient parfaitement le droit de s’exprimer sur le sujet, en tant que citoyens français.

«Tout le monde aura son analyse, je pars du principe qu’il y aura des pour et des contres. Les joueurs ce sont des footballeurs et des citoyens français, ils ne sont pas en dehors de ce que vivent les Français. Il n’y a pas de conseils, il y a la liberté de pouvoir dire leurs mots, avec leur sensibilité. Sincèrement, je ne suis pas à la table des joueurs, évidemment qu’ils discutent politique. Je ne peux que suivre ce qu’il me semble le plus important, même si je n’ai pas pris de position politique, mais il y a un devoir civique. On représente tout ce qui est la mixité, l’union, la diversité, la solidarité, tout ce qu’on peut. Je suis déconnecté. Si vous m’attaquez en frontal, je vais vous répondre. Nous, on est unis, on fera tout pour le rester. Je suis sélectionneur, j’ai une position que j’ai toujours eu», a expliqué le sélectionneur en conférence de presse, appelant à l’union des Français avant France-Autriche, lundi (21 heures).

