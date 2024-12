Real Madrid : Endrick fait un choix incompréhensible pour son avenir !

« C’est vrai. Je peux faire tourner si j’ai les joueurs, mais si j’ai un effectif de 14 ou 15 joueurs, c’est difficile de faire tourner. Vous parlez d’Endrick, que je lui donne peu de minutes, bla bla bla… Mais c’est un très jeune joueur qui doit s’adapter et s’améliorer. Quand je dis qu’il doit travailler, ce n’est pas une critique parce qu’il travaille bien. Il est très jeune, il vient au Real Madrid, qui possède les meilleurs joueurs du monde, et nous devons être patients. Il ne demande rien, il se débrouille bien, il doit continuer à apprendre pour continuer à s’améliorer ». Le 13 décembre dernier, Carlo Ancelotti s’exprimait sur Endrick ; sujet qui fait énormément parler outre-Pyrénées.

Il faut dire que le jeune attaquant brésilien est dans une situation un peu difficile. Depuis cette déclaration du tacticien italien, l’ancien de Palmeiras n’a d’ailleurs joué que 11 minutes. Sur les mois de novembre et décembre, il n’a joué au total que 54 minutes, et ce, alors que les Merengues ont fait face à un calendrier assez intense, et qu’il n’y a pas non plus tant de solutions de rechange que ça dans le secteur offensif.

Il est frustré mais…

Comme l’indique Relevo, le joueur a reçu plusieurs propositions de formations prêtes à lui offrir un temps de jeu supérieur. Son entourage a notamment déjà discuté avec des clubs de Bundesliga en vue d’un départ - a priori en prêt - dès ce mois de janvier. Mais la réponse d’Endrick a été la même dans tous les cas : non. Il souhaite bel et bien rester au Real Madrid.

Le jeune attaquant, auteur d’un but en douze apparitions en Liga cette saison, souhaite convaincre Carlo Ancelotti de faire appel à lui plus régulièrement. Certes, sa situation le frustre, précise le journal espagnol, mais il est convaincu de pouvoir renverser la vapeur et d’obtenir un temps de jeu un peu plus conséquent d’ici à la fin de cet exercice 2024/2025. Il a déjà joué plus que ce à quoi il s’attendait en arrivant, et ne considère donc pas sa situation comme catastrophique ou inquiétante. Ce qui interpelle en Espagne, où certains estiment qu’il doit être prêté pour jouer régulièrement. Espérons, pour lui du moins, qu’il parviendra à convaincre Ancelotti !