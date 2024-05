Al-Ittihad : le calvaire continue pour Karim Benzema

C’est ce que l’on appelle un pari raté. Après le développement express du football saoudien et l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, les autres clubs de Saudi Pro League avaient aussi décidé de réaliser des mercatos XXL. Dans ce sens, le géant d’Al-Ittihad avait misé sur Karim Benzema. Un très gros coup puisque le club saoudien récupérait le Ballon d’Or en titre alors que le Real Madrid souhaitait vivement le prolonger. Une saison plus tard, on peut dire que le passage de l’ex-international français tourne au vinaigre et a surtout été marqué par des frasques extra-sportives. Tenant du titre, Al-Ittihad a perdu le titre au profit d’Al-Hilal.

Surtout, Karim Benzema n’a jamais su porter son équipe et affiche des statistiques assez décevantes. En 29 matches cette saison, l’ancien Madrilène a marqué 13 buts et délivré 8 passes décisives. Un rendement insuffisant pour un joueur de sa trempe dans un championnat moins relevé. Preuve qu’il aurait pu faire mieux, il est très loin d’être le meilleur buteur de l’équipe puisque le buteur marocain Abderrazak Hamedallah a inscrit 29 buts cette saison. En plus de ses performances sur le terrain, Benzema a aussi été pointé du doigt pour son attitude et son comportement. En début de saison, il était parti au clash avec son coach Nuno Espirto Santo et la direction avait décidé de se séparer du coach portugais. Plus récemment, pour justifier sa mauvaise passe, il avait ouvertement attaqué ses coéquipiers.

Les supporters n’en veulent plus, pas la direction

«Je ne suis pas le même Benzema du Real Madrid parce que ce ne sont pas les mêmes matches, les mêmes joueurs… J’ai besoin d’aide sur le terrain, j’ai besoin de beaucoup de choses. Je ne peux pas gagner des matches seul» avait-il lancé. Des mots qui n’avaient pas du tout plu à son coach Marcelo Gallardo. Et le Français avait encore débuté un clash avec son coach. Depuis, Karim Benzema ne met plus un pied devant l’autre et n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 30 novembre dernier en championnat. Les rumeurs sur un départ s’accentuent de jour en jour. Récemment, la presse espagnole révélait que le joueur voulait rapidement quitter l’Arabie saoudite, déçu par le niveau du championnat et la vie dans un environnement différent de celui qu’il a connu à Madrid.

De quoi crisper en interne et agacer les supporters du club. Et cela ne va pas s’arranger. Encore blessé et éloigné des terrains, Karim Benzema ne semble pas manquer aux fans. Ce jeudi, sans lui, son équipe s’est imposée 4-1 face à Damac. Mais s’il peine à revenir sur les terrains (sa blessure musculaire a du mal à se soigner), l’ancien de l’OL reste un joueur important pour le club pour tout ce qu’il représente. À tel point que le club a bouclé un accord avec le Real Madrid pour permettre à Benzema de se soigner dans son ancien club. Ce vendredi, la presse saoudienne révèle aussi qu’Al-Ittihad va tout faire pour conserver son buteur et le mettre dans les meilleures conditions. La direction va tenter de réaliser des gros coups sur le mercato estival pour mieux entourer le Français qui a réclamé du lourd à sa direction. Depuis, les noms de Mohamed Salah ou encore Kevin De Bruyne et Heung-min Son circulent. Suffisant pour faire oublier le mal-être de KB9 ? L’avenir le dira. Mais l’aventure saoudienne de Karim Benzema est très loin de l’idylle qu’il espérait.