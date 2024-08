Jeux Olympiques : l’Espagne est en euphorie avec Fermín López

Moins médiatisé que Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou encore Marc Guiu (parti à Chelsea), Fermín López est également l’une des grandes pépites du FC Barcelone qui a été lancée par Xavi Hernández lors de la dernière saison. Le milieu de terrain polyvalent avait déjà fait sensation pour le Barça et s’était imposé dans l’effectif en inscrivant 11 buts et en délivrant une passe décisive lors de ses 43 apparitions. Mais cet été, le joueur de 21 ans est passé dans une autre dimension.

Une campagne exceptionnelle

Retenu avec l’Espagne pour l’Euro 2024, il n’avait disputé que 28 minutes contre l’Albanie (0-1) et s’était offert déjà un premier Championnat d’Europe avant d’aller jouer les Jeux Olympiques 2024, à Paris. Annoncé comme l’une des grandes attractions de la Roja pour ces JO, il s’était d’abord illustré lors des phases de poules en inscrivant un but et en offrant une assist contre la République dominicaine (3-1). Fermín López a ensuite explosé avec un doublé contre le Japon, en quarts de finale (4-0).

Avant de devenir le héros de l’Espagne en égalisant, puis en inscrivant le but de la victoire contre le Maroc, lors d’un match difficile en demi-finale (2-1). «La finale de Fermin», a encensé le quotidien Sport sur sa Une du jour, alors que Mundo Deportivo l’a surnommé «Ferminator» et «Marca» n’hésite pas à le surnommer le «Roi de Paris».

Le Barça veut le récompenser

«Nous sommes très heureux d’être en finale. L’équipe l’a mérité. C’était un match difficile pour nous, Les Marocains étaient très proches de leurs supporters, c’était un beau match et nous méritions la victoire. J’espère pouvoir jouer tous les matches. Le plus important est que nous ayons fait un pas en avant vers la médaille d’or. J’essaie toujours d’aider l’équipe, tout ce que l’entraîneur me demande de faire. Dieu merci, nous avons pu remporter la victoire aujourd’hui», a expliqué Fermín López en zone mixte, après la qualification.

Star du présent, mais aussi pour l’avenir, Fermín López est donc assuré de terminer l’année avec, au moins, une médaille d’argent aux JO 2024 et s’apprête à prendre de nouvelles responsabilités au Barça. Selon les informations de Sport, le milieu polyvalent devrait être l’un des joueurs majeurs du 4-2-3-1 d’Hansi Flick, notamment après le départ d’Oriol Romeu et celui très probable de Sergi Roberto. Le Barça aimerait beaucoup l’associer à Dani Olmo au milieu de terrain. Mais avant cela, Fermín López doit aller décrocher l’or, contre les Bleus de Thierry Henry, ce vendredi (21 heures).