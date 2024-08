Jeux Olympiques 2024 : l’Espagne renverse le Maroc et file en finale

Le tournoi olympique de football touche bientôt à sa fin. Alors que la finale se jouera ce vendredi, les demi-finales avaient lieu ce lundi. Pour commencer, Marocains et Espagnols se donnaient rendez-vous au Vélodrome à 18h. Une rencontre entre deux nations qui commencent à nourrir un vrai antagonisme suite à leurs derniers affrontements houleux lors des deux dernières Coupes du monde. En forme sur ces JO, les Marocains avaient une réelle carte à jouer face à des Ibériques dangereux, mais prenables. Pour l’emporter, les Lions de l’Atlas alignaient leur équipe-type avec le goleador Soufiane Rahimi, auteur de cinq buts en quatre rencontres jusqu’ici. Poussés par un public acquis à la cause des Marocains au Vélodrome, ces derniers ont entamé la rencontre pied au plancher.

Plus incisifs et bénéficiant du contrôle du ballon, les hommes en rouge et vert se sont rués vers la moitié de terrain adverse. Pour autant, peu d’occasions franches ont mis en danger Arnau Tenas en début de rencontre alors que Fermín López a allumé la première vraie mèche de la rencontre sur une frappe dangereuse (22e). Dans un léger temps faible aux abords de la demi-heure de jeu, les Marocains ont pourtant bénéficié d’une erreur espagnole pour faire la différence. Grâce à un geste raté de Pablo Barrios sur Amir Richardson, le Maroc a hérité d’un penalty. Soufiane Rahimi, en forme mais maladroit en première période, ne s’est pas fait prier pour convertir la sentence (1-0, 35e). Une récompense méritée pour les coéquipiers d’Achraf Hakimi, qui s’est légèrement pris le bec avec Arnau Tenas, son coéquipier au PSG, sur le penalty marocain.

Le Maroc se saborde en seconde période, l’Espagne clinique

Au retour des vestiaires, l’engagement dans les duels a été encore plus impressionnant. Pour autant, la bande à Santi Denia a passé la vitesse supérieure. Bien plus cohérents collectivement, les Ibériques ont été de plus en plus dangereux. De l’autre côté, le Maroc a fait l’erreur de reculer et de subir sur les duels, ce qui a commencé à donner de plus en plus de confiance à leurs adversaires. L’égalisation de Fermin Lopez a encore plus mis de doutes dans les têtes africaines. Persévérant après un coup de billard aux abords de la surface maghrébine, le crack du Barça a trompé Munir El Kajoui d’une belle frappe du gauche (1-1, 66e).

Et alors que la fraîcheur physique des entrants espagnols a fait la différence, la pression s’est accentuée aux abords de la surface marocaine. La pression s’accentuant au gré des minutes, les hommes en jaune ont su se canaliser et ont mis leur énergie à profit pour prendre les devants. Portée par un grand Fermin Lopez, l’Espagne est allée chercher la victoire grâce à une nouvelle inspiration du milieu offensif. Pénétrant dans la surface, le crack du Barça a servi Juanlu Sanchez qui a inscrit le deuxième but espagnol (1-2, 85e). Les Marocains n’ont jamais su revenir et disent adieu à leur rêve de médaille d’or aux JO de Paris. L’Espagne sera au rendez-vous de la finale et attendra de voir le dénouement de la rencontre entre l’Egypte et la France à Lyon ce soir à 21h pour connaître son adversaire.