L’accueil glacial de Gérard Lopez au tribunal

C’est un jour crucial pour Bordeaux. Relégué administrativement en National 2, le club du sud-ouest jouera son avenir ce mardi devant le tribunal de commerce. Alors que la direction des Girondins est entendue depuis 16h sur la poursuite du processus de redressement judiciaire, une banderole a été déployée envers Gérard Lopez place de la Bourse. « Peu importe la décision, l’avenir des Girondins doit s’écrire sans toi !» peut-on ainsi lire.

Présent en personne pour cette audience, Gérard Lopez, propriétaire et président du club, a eu le droit à un accueil glacial. En effet, selon les informations de plusieurs médias locaux, en plus des banderoles, un petit groupe de supporters auraient également fait le déplacement. Hier, dans un long entretien sur France Bleu Gironde, Gérard Lopez a tenté de se justifier sur l’actualité du club au scapulaire. Le président assure qu’il ne compte pas quitter le club et continue de compter sur le soutien d’investisseurs américains pour redresser le FCGB. Des explications qui ne semblent toujours pas satisfaire tous les supporters.