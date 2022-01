OL : Rayan Cherki joue en réserve

Le temps d'un match et uniquement parce que Lyon ne va pas jouer jusqu'au 5 février prochain (éliminés de la Coupe de France) et un choc de Ligue 1 contre Monaco, certains cadres de l'équipe première sont descendus au sein de l'équipe B afin d'affronter Lyon-Duchère ce mercredi. Ainsi, pour ce derby de la capitale des Gaules, Bradley Barcola, Habib Keita, Sinaly Diomandé et Julian Pollersbeck sont descendus en équipe réserve tout comme Rayan Cherki.

Troisième à cinq points du leader, le GOAL FC, la réserve de l'Olympique Lyonnais réalise une bonne saison et ces renforts le temps d'un match devrait faire du bien aux jeunes gones. Peu utilisés cette saison et notamment les dernières semaines, Rayan Cherki, Bradley Barcola, Habib Keita, Sinaly Diomandé et Julian Pollersbeck vont ainsi pouvoir s'illustrer sous l'oeil de Peter Bosz présent pour cette rencontre.

Le onze de l'Olympique Lyonnais B : Pollersbeck - Diomandé, Ndiaye, Lomami - Talar, Keita, Bonnet, Thomas, Vogel - Cherki, Barcola