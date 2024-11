AS Roma : Florian Ghisolfi fait le point sur le futur entraîneur

L’AS Roma, qui a concédé une nouvelle défaite en Serie A, cet après-midi contre Bologne (2-3), a communiqué le licenciement d’Ivan Juric. Arrivé à la place de Daniele De Rossi en septembre dernier, l’ancien entraîneur du Torino n’a remporté que 4 rencontres sur ses 12 matchs sur le banc de Roma. «Nous tenons à remercier Ivan Juric pour le travail acharné qu’il a accompli ces dernières semaines. Il a géré un environnement difficile avec le plus grand professionnalisme et nous lui en sommes reconnaissants. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir», a annoncé le club romain.

Les noms d’Edin Terzić et de Roberto Mancini avaient déjà été cités pour remplacer le coach croate, mais après le départ de Juric, Florian Ghisolfi, le directeur sportif romain, en a dit plus sur le nouveau coach. «Juric est arrivé à un moment qui n’était pas facile, mais il a donné le meilleur de lui-même. Nous prenons nos responsabilités, nous sommes tous responsables de cette situation et nous nous excusons auprès des supporters qui souffrent avec nous. nous prendrons quelques jours pour faire le meilleur choix, le plus lucide. Le projet reste à long terme et l’objectif des Friedkin est le même que celui des supporters, gagner», a-t-il déclaré devant la presse, en précisant que la question de son avenir n’était pas importante.