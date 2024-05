OM-Atalanta : le groupe marseillais avec Mbemba et Murillo

Ce soir, c’est le grand soir. L’Olympique de Marseille va affronter l’Atalanta Bergame dans le cadre des 1/2 finales aller de l’Europa League. Pour ce choc au sommet qui se tiendra à l’Orange Vélodrome, Jean-Louis Gasset a convoqué un groupe de 23 joueurs.

Un temps incertains, Chancel Mbemba et Amir Murillo sont bien de la partie, tout comme Quentin Merlin comme l’a annoncé Jean-Louis Gasset hier en conférence de presse. Suspendu, Samuel Gigot est logiquement absent, comme les blessés Bamo Meïté, Valentin Rongier et Bilal Nadir, et les joueurs non inscrits en C3 comme Ulisses Garcia, Jean Onana et Pape Gueye.

Le groupe de l’OM au complet :

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, M’Madi, Clauss, Murillo, Soglo, Merlin

Milieux : Harit, Ounahi, Lafont, Kondogbia, Veretout, Daou

Attaquants : Correa, Henrique, Abdallah, Aubameyang, Moumbagna, Sarr, Ndiaye

