Vidéo : le superbe coup de canon de Marcus Thuram contre l’AC Milan

L’Inter s’est logiquement imposée contre son voisin et rival de l’AC Milan ce samedi soir lors de la 4ème journée de Serie A. Après cette belle et large victoire, les Nerazzurri ont repris la place de leader du championnat italien à la Juventus. Si Henrikh Mkhitaryan a été omniprésent, avec un superbe doublé à la clé, Marcus Thuram a également été très intéressant. L’attaquant français a marqué les esprits grâce à sa complémentarité avec Lautaro Martinez mais aussi et surtout grâce à une frappe superbe qui a lancé son équipe sur le chemin de la victoire avant la pause.

Alors que le milieu de terrain arménien avait inscrit le premier but de cette rencontre peu après le coup d’envoi et que les joueurs de l’AC Milan commençaient à s’installer dans le camp adverse, Marcus Thuram venait inscrire le but du break au terme d’une contre-attaque. L’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach parvenait à maîtriser le long ballon de Denzel Dumfries dans un premier temps avant de se débarrasser de Malick Thiaw puis d’enrouler un véritable missile pour trouver la lucarne opposée d’un Mike Maignan impuissant.