Le Napoli touche au but pour Victor Osimhen, la famille de Youssoufa Moukoko bientôt expulsée de sa maison

Victor Osimhen plus proche que jamais d’une prolongation

Le Napoli avance sur le dossier de Victor Osimhen et si on en croit le Corriere dello Sport, on serait même à un tournant de l’opération prolongation ! En effet, les négociations qui étaient à l’arrêt ces derniers jours ont repris et vont dans le bon sens, explique le quotidien transalpin. Une bonne nouvelle pour les champions de Serie A. Les dirigeants espèrent même boucler le dossier et signer la prolongation dès les prochains jours. Ils seraient plutôt optimistes concernant l’ancien joueur du Losc. Il devrait s’engager pour deux saisons de plus avec les Napolitains. Il serait alors lié au club jusqu’en 2027 et il devrait voir son salaire augmenter au passage… Affaire à suivre.

La famille de Youssoufa Moukoko endettée…

Le journal Bild nous livre une information concernant la famille de Youssoufa Moukoko, l’attaquant du Borussia Dortmund. D’après le quotidien allemand, ses parents seraient lourdement endettés, à tel point qu’ils doivent maintenant quitter la villa familiale, en périphérie d’Hambourg. Celle-ci va être saisi par les autorités… et les parents du joueur seraient, toujours selon Bild, sur le point d’être hébergés dans un camp de réfugiés. Le journal allemand explique qu’il y a quelque temps, il y aurait eu un clash entre Youssoufa Moukoko et ses deux parents, et il aurait ainsi décidé d’arrêter de financer l’achat de leur maison de plus de 300 mètres carrés. En cause, dans l’environnement très proche de l’international allemand, tout était toujours question d’argent, explique Bild. Le joueur avait attendu d’être majeur pour signer son dernier contrat, afin d’en être le seul à avoir la capacité juridique. Le média explique que les parents se sont rapidement retrouvés avec des dettes et ne pouvaient pas finir l’achat de la villa. Celle-ci a finalement été saisie et eux ont été expulsés…

Le mea culpa de Lucas Hernandez

Lucas Hernandez a donné une longue interview au journal L’Équipe. Un entretien durant lequel il est notamment revenu sur ses mots concernant le club rival : l’Olympique de Marseille. « Je comprends les gens parfaitement, je suis jeune et j’ai eu des propos maladroits sur l’OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j’arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite. » Le défenseur français en a même rajouté une couche : « Je n’ai jamais vécu à Marseille, mon seul souvenir, c’est quand j’ai battu l’OM avec l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa. Sinon, je n’ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n’y vit ».