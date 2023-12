OL : Jean-Michel Aulas enterre publiquement la hache de guerre avec John Textor

Un mauvais accord vaudra toujours mieux qu’un bon procès. Ce lundi, après des mois de guerre froide qui aura forcément peser sur l’institution OL, Jean-Michel Aulas et John Textor ont trouvé un arrangement pour mettre fin à cette animosité. Alors qu’il était présent au Groupama Stadium ce dimanche contre Toulouse (3-0), l’ancien président du club rhodanien avait semblé entretenir des rapports plus cordiaux avec son successeur américain. Ce lundi, un communiqué de la lanterne rouge de Ligue 1 nous a alors expliqué ce rapprochement soudain : la cession d’une part conséquente d’actions de l’OL Groupe par Jean-Michel Aulas et Holnest, actionnaire de la société, pour un montant total de 14 479 620 euros.

La suite après cette publicité

Ne s’étant pas exprimé sur ce deal jusque-là, l’homme d’affaires de 74 ans s’est alors expliqué sur son réseau social préféré, X. En réponse à un post, il s’est fendu d’une réponse appelant à l’union sacrée avec John Textor pour la survie de l’OL dans l’élite : «merci à John de m’avoir tendu la main pour unir nos efforts pour un OL qui en a besoin mais qui va revenir : toutes les procédures juridiques sont arrêtées et l’accord initial du 8 mai sera respecté. Mon engagement vers la FFF et le foot féminin sera total. Merci.» La reconstruction se poursuit entre Rhône et Saône.