Willian José fracasse la direction de la Real Sociedad

Interrogé par Noticias de Guipuzcoa, l'attaquant brésilien de la Real Sociedad Willian José (29 ans), de retour d'un prêt de six mois à Wolverhampton, a clairement indiqué qu'il avait l'intention de plier bagage cet été. «Mon idée est de ne pas rester ici. Je suis ici depuis cinq ans et j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Mais, bien sûr, j'ai un contrat et je ne sais pas ce qui va se passer», a-t-il lâché. L'Auriverde, sous contrat jusqu'en juin 2024, n'a toujours pas digéré le comportement des dirigeants de la formation basque à son égard ces derniers mois et il ne s'est pas privé pour le faire savoir.

«Je crois qu'on ne m'a pas bien traité. J'attendais un peu plus. Quand j'ai signé ma dernière prolongation avec la Real, j'avais dit à Roberto Olabe (directeur sportif) qu'il y avait des équipes intéressées, en Premier League et en Liga aussi. J'ai parlé avec lui et il m'a dit que si une grande équipe, qualifiée en Ligue des Champions, se présentait, il me laisserait partir. Je me suis tenu tranquille. C'est à ce moment-là qu'est arrivée l'offre de Tottenham, une grande équipe de Premier League, qualifiée pour la Champions. Je rêvais de jouer la Premier et c'était une bonne opportunité pour moi. (...) On ne m'a pas laissé partir. Ensuite, il y a eu le FC Barcelone et une offre de Manchester United. C'était une chance que je ne pouvais pas laisser filer, parce que c'est la vie. Il faut saisir ce genre d'opportunités. (...) J'ai parlé avec Mourinho au téléphone, j'avais envie d'aller à Tottenham. Je leur ai dit que je voulais les rejoindre et ils étaient enchantés. Mais au final, ça ne s'est pas fait et, cette année, on m'a laissé partir à Wolverhampton. Je ne comprends pas pourquoi on m'a retenu il y a quelques mois alors qu'il y avait une offre de 23 M€ et que là, on me laisse partir en prêt. Le football, parfois, est difficile à comprendre», a-t-il argué. Ambiance.