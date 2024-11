Le FC Porto d’André Villas-Boas est en crise

Un début de crise à Porto ? Avant leur déplacement à Anderlecht, en Belgique, pour la cinquième journée de Ligue Europa, les Dragons traversent une période compliquée. Éliminés dès les seizièmes de finale de la Coupe du Portugal par Moreirense (1-2), ils viennent d’enchaîner une troisième défaite consécutive, une situation inédite depuis 16 ans. Le portier de la formation, Claudio Ramos, a ainsi reconnu : « perdre trois fois d’affilée, c’est inadmissible ».

Face à ce contexte, les supporters n’ont pas tardé à faire entendre leur voix. Certains ont provoqué des incidents au retour de l’équipe à l’Estádio do Dragão, obligeant les forces de l’ordre et le nouveau président du club, André Villas-Boas, à intervenir. Entre chants véhéments et jets de projectiles sur le bus, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a tenté de faire comprendre que les critiques n’étaient pas tombées dans l’oreille d’un sourd. « Nous sommes dévastés par le résultat et conscients que nous devons donner beaucoup plus », avait-il lâché, sans pour autant véritablement calmer les fans du club.

Les supporters en colère

La frustration des supporters de Porto s’explique par plusieurs éléments. Sur le plan sportif, le club enchaîne une troisième défaite consécutive, après un revers en Ligue Europa contre la Lazio (2-1) et une lourde humiliation face au rival Benfica (4-1). L’élimination en Coupe du Portugal, face à un adversaire largement à leur portée, aggrave la situation et inquiète sur la capacité de l’équipe à rebondir.

Cette crise intervient également dans un contexte de transition pour le club. Après 42 ans sous la présidence de Pinto da Costa, André Villas-Boas a pris les rênes, et l’équipe est désormais dirigée par Vítor Bruno, ancien adjoint de l’émérite Sérgio Conceição. Mais ce dernier peine à imposer sa patte, et le collectif stagne. Son avenir à la tête de l’équipe est désormais très incertain.

Relever la tête en Coupe d’Europe

Alors que la crise couve au sein du club, son entraîneur Vítor Bruno devra relever la barre, et vite, s’il ne veut pas voir son navire sombrer. Son avenir pourrait ainsi être rapidement remis en question. Si la direction semble encore lui accorder sa confiance, une nouvelle défaite pourrait probablement changer la donne. Le quotidien sportif portugais O Jogo évoque donc « une opération Anderlecht capitale ». « Le match de jeudi contre Anderlecht aura un poids supplémentaire dans la définition de l’avenir de Vítor Bruno. Non seulement en raison du moment désastreux que traverse l’équipe, mais aussi en raison des conséquences que cela pourrait avoir sur les aspirations de l’équipe en Europa League », explique le journal.

De son côté, A Bola partage un avis similaire : « Ce qui est sûr, c’est que l’élimination de la Coupe du Portugal ne peut rien laisser comme avant, estime le média. Vítor Bruno doit comprendre ce qui ne va pas et changer rapidement, trouver une fois pour toutes une direction, défendre et appliquer ses idées, car seules des victoires convaincantes le feront sortir du devant de la critique ». Actuellement classé 22ᵉ du tournoi, Porto devra rapidement s’imposer pour valider son ticket pour la suite de la compétition et ne pas voir une crise sportive véritablement s’immiscer. Face à une formation d’Anderlecht en forme, 5ᵉ devant Bucarest, Tottenham et Lyon, la rencontre s’annonce cependant loin d’être gagnée d’avance.