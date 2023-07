L’Inter réalise le gros coup Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Il était l’un des joueurs les plus recherchés du marché. Libre de tout contrat au 30 juin après la fin de son aventure au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram (25 ans) avait l’embarras du choix. Courtisé par Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich, le RB Leipzig et le PSG, le vice-champion du monde a finalement du choisir entre les deux clubs de Milan, qui lui ont fait la cour jusqu’au dernier moment pour tenter de prendre l’avantage.

A ce petit jeu, ce sont les Nerazzurri qui ont eu le dernier mot. La nouvelle officielle vient de tomber. «Marcus Thuram est nouveau joueur de l’Inter. L’attaquant né en 1997 rejoint les Nerazzurri après quatre saisons avec le Borussia Mönchengladbach», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club milanais. Une annonce dans laquelle les Nerazzurri ont sorti leur plus belle plus pour revenir sur la vie et la carrière de l’international français : «Marcus Thuram court vite, il a toujours couru vite, pour atteindre ses objectifs et franchir n’importe quel obstacle. Prouver à tous qu’il vaut bien plus que le patronyme qu’il porte, sans jamais oublier les enseignements et l’exemple de son père Lilian, qui, dans un premier temps, aurait préféré se consacrer au judo ou à l’escrime.»

L’Inter rafle la mise

Nous vous l’avions annoncé en exclusivité, le Français a finalement choisi de rejoindre le dernier finaliste de la Ligue des Champions, lequel a perdu Edin Dzeko et pourrait bien ne pas voir Romelu Lukaku revenir au club, lui qui n’était que prêté par Chelsea. Le fils de Lilian, né à Parme en Italie en 1997, a signé un contrat jusqu’en 2028 et va toucher un salaire annuel net de 6 millions d’euros. Il débarque donc en Lombardie sans aucune indemnité de transfert.

Une très belle opération pour le club qui doit se serrer la ceinture. Il espère que l’attaquant connaîtra la même réussite qu’en Allemagne, où il est devenu au fil des ans l’un des joueurs majeurs de la Bundesliga. Devenu international français (10 sélections), l’ancien Guingampais quitte Gladbach avec 44 buts et 29 passes décisives en 134 rencontres toutes compétitions confondues. Il s’agit désormais de confirmer dans un club de plus grande envergure.