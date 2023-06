Marcus Thuram a décidé de rejoindre l’Inter Milan !

La suite après cette publicité

À 25 ans, le vice-champion du monde 2022 va mettre un terme à son aventure allemande. Arrivé au Borussia Mönchengladbach en 2019 en provenance de Guingamp, le fils de Lilian s’est fait un nom en Bundesliga. Depuis qu’il officie de l’autre côté du Rhin, l’ancien pensionnaire de l’EAG a inscrit 44 buts et délivré 29 passes décisives en 134 rencontres, toutes compétitions confondues.

Mais après quatre ans de bons et loyaux services, Thuram a décidé de plier bagage. Le Français a choisi de ne pas prolonger son contrat et partira donc gratuitement. «Pour Marcus Thuram, nous avons fait des efforts. Nous devons l’accepter si des clubs encore plus grands se dirigent vers Marcus. Le fait que des joueurs nous quittent gratuitement n’est pas une situation positive et je ne peux pas non plus l’enjoliver», avait indiqué le directeur sportif Roland Virkus en février dernier.

Thuram a refusé le RB Leipzig, l’AC Milan, Chelsea et le PSG

Depuis, le joueur a été annoncé dans différents clubs. Le FC Barcelone, l’Inter, l’Atlético de Madrid, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain ont tous été cités comme de sérieux prétendants. Le statut de futur élément libre joue en la faveur de Thuram et selon nos informations, son choix est fait. Marcus Thuram va signer à l’Inter et donc découvrir un nouveau championnat. Une excellente nouvelle pour le dernier finaliste de la Ligue des Champions.

À l’Inter, Marcus Thuram viendra jouer dans l’axe pour remplacer un Edin Dzeko parti à Fenerbahçe. Les Nerazzurri n’ont donc pas mis bien longtemps pour dénicher le successeur du Bosnien. C’est aussi un tour de force des Lombards puisque Thuram a refusé le RB Leipzig, le rival rossonero, Chelsea et surtout le Paris Saint-Germain pour signer à l’Inter.