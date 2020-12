Nice : Jean-Pierre Rivère explique le départ de Patrick Vieira

Arrivé à l'aube de la saison 2018/2019, Patrick Vieira n'ira pas au bout de son contrat à l'OGC Nice (il se terminait en juin 2021). Après une 5e défaite de suite toutes compétitions confondues, l'entraîneur français a été démis de ses fonctions ce vendredi. Il est remplacé par l'ancien adjoint de Lucien Favre, Adrian Ursea (53 ans), jusqu'à la fin de la saison. Le Gym tenait un point presse pour éclairer cette situation. Malgré la qualification en Ligue Europa pour cette saison, Jean-Pierre Rivère a tenu à expliquer le départ du champion du monde 1998, qui ne trouvait plus de solution malgré un mercato ambitieux cet été.

« On menait une réflexion depuis de longs mois, sur la façon de faire progresser cette équipe avec Patrick (Vieira). Les deux années précédentes avaient été assez particulières, là on avait fait le mercato assez tôt. Certaines choses ne nous convenaient pas dans la gestion de l'équipe. C'est une réflexion longue qui doit mûrir, ce n'est pas un coup de tête. C'était compliqué humainement de prendre cette décision. Hier, la journée a été compliquée, on aurait préféré ne pas prendre cette décision mais il faut continuer notre projet et le mener à bien. Maintenant, Adrian (Ursea) sera notre coach pour la saison, vous n'avez pas besoin de chercher des pistes... C'est quelqu'un du club, qu'on connaît très bien (il a été adjoint de Favre entre 2016 à 2018 puis est revenu au club en 2019). Il est d'une très grande honnêteté. On le connaît depuis quelques années, sur le plan humain c'est remarquable, et c'est un amoureux du jeu. » Nice, qui se déplace à Reims dimanche, est actuellement 11e de Ligue 1.