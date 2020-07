Les compos probables de Tottenham-Arsenal

La suite après cette publicité

C'est jour de derby dans le Nord de Londres ! Cette après-midi à partir de 17h30 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato), Tottenham reçoit son meilleur ennemi Arsenal. C'est un événement en cet été 2020, car il s'agira du premier duel entre les deux équipes depuis l'entrée des Spurs dans leur nouvelle enceinte en avril 2019. Et les hommes de José Mourinho voudront à tout prix remporter cette première confrontation afin de combler leurs supporters. Pour cela, le Special One devrait aligner un 4-3-3 classique, comme le rapporte le Sunday Mirror. Hugo Lloris sera bien dans la cage tout comme Moussa Sissoko au milieu de terrain. Mais Tanguy Ndombélé devrait être une nouvelle fois sur le banc.

Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta devrait reconduire son 3-4-3 qui fonctionne depuis quelques matches. David Luiz devrait une nouvelle fois être aligné en défense centrale aux côtés de Kolasinac et Mustafi. En revanche, sur le front de l'attaque des Gunners, Nicolas Pépé ne serait pas présent à en croire le tabloïd, le technicien espagnol lui préférant le trio Aubameyang-Lacazette-Saka. Cette rencontre revêt aussi une importance capitale dans la course à l'Europe. Les deux formations sont mal classées (respectivement 10e et 8e) et doivent se replacer afin de ne pas voir s'envoler leur rêve de Ligue Europa.